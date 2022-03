Luxemburg : Bikerin bei Unfall auf N11 in Lauterborn schwerverletzt

LAUTERBORN – Nach einem Unfall mit einem Pkw auf der N11 ist eine Motorradfahrerin schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der N11 am Samstagnachmittag sucht die großherzogliche Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung N11/CR118 in Richtung Scheidgen. Die Bikerin musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die Informationen zu dem Unfall geben können, sich an die Polizei in Echternach wenden. Entweder unter Telefon 244-72-1000 oder per Mail an: police.echternach@police.etat.lu.