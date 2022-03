Gesundheit in Luxemburg : «Bilan 30» wird von Eltern zu wenig genutzt

LUXEMBURG – Jedes Kind im Alter von zweieinhalb Jahren hat Anspruch auf eine logopädische Untersuchung, aber nur 48 Prozent der Eltern nutzen diese Möglichkeit.

Von 2012 bis 2021 haben 32.614 Kinder im Rahmen des Programms «Bilan 30» (für 30 Monate) von der Untersuchung auf eine mögliche Sprachstörung profitiert. Dies teilte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Freitag in einer parlamentarischen Antwort an die DP-Abgeordneten Max Hahn, Claude Lamberty und Carole Hartmann mit. Dies entspreche einer durchschnittlichen Teilnahmequote von 48,1 Prozent, die «historisch konstant» sei, so Lenert.