Bilanz zum Auftakt: Schausteller halten Schueberfouer-Preise für angemessen

Seit vergangener Woche geht es auf dem Glacis wieder hoch her – und mit dem Start der Schueberfouer auch wieder in der Diskussion um die Preise. Die Verantwortlichen haben am Montag Bilanz über die ersten Tage gezogen und Stellung zur Preispolitik genommen. Als «sehr korrekt» ordnete Charles Hary, der Präsident der Fédération nationale des Commerçants forains (FNCF), die Preisgestaltung der Schausteller ein.