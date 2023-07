Griechenland: Bilder zeigen massive Zerstörung nach verheerenden Waldbränden

1 / 16 Ein abgebranntes Haus steht in der Nähe des Dorfes Gennadi. Petros Giannakouris/AP/dpa Einheimische versuchen einen Waldbrand im Dorf Gennadi zu löschen. Petros Giannakouris/AP/dpa Die Waldbrände in Griechenland … (27. Juli 2023 in Vati, Rhodos) Getty Images

Seit Wochen wüten in Griechenland Waldbrände, die mindestens fünf Menschen das Leben gekostet haben, darunter zwei Piloten eines Löschflugzeugs. Auf der Insel Rhodos mussten zahlreiche Feriengäste in Sicherheit gebracht werden. Dort brannte es am Donnerstag weiterhin. Die Feuer sind in allen betroffenen Regionen Griechenlands mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden, berichtete der staatliche griechische Rundfunk unter Berufung auf den Zivildienst. Die Brandgefahr ist aber nach mehreren Wochen Trockenheit weiterhin groß, hieß es seitens der Meteorologen.

Im mittelgriechischen Nea Anchialos mussten alle Einwohner am Donnerstagabend in einem Radius von drei Kilometern rund um ein Munitionslager in Sicherheit gebracht werden. Einer der Brände hatte dieses Lager erreicht. Dabei kam es zu mehreren Explosionen. Das Personal des Munitionslagers war rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Der Brand sei gelöscht, teilte der Generalstab der griechischen Luftwaffe am späten Donnerstagabend mit.

Brandgefahr weiterhin groß