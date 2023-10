Bilderrätsel: Findest Du den Panda? Du hast nur neun Sekunden Zeit!

In diesem Gruppenfoto versteckt sich ein Panda.

Die große Herausforderung besteht jedoch darin, den Panda innerhalb von nur neun Sekunden zu entdecken. Bevor es einen Tipp gibt, wollten wir von Dir wissen, ob du das Rätsel innerhalb so kurzer Zeit lösen konntest. Lass den Countdown laufen und mach Dich auf die Suche nach dem zotteligen Eindringling.

Hast Du den Panda in neun Sekunden gefunden?

Falls Du noch immer suchst, gibt es hier einen Tipp und schließlich am Ende die Auflösung in der Bildstrecke.



Tipp: Um den Panda zu finden, schau in die Mitte des Bildes und dann ein bisschen nach rechts.