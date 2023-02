Luxemburg: Bildungsministerium nimmt sich des Falls «L'Enfant Roi» an

Vergangenes Wochenende hatten Beschäftigte eine Petition gestartet, in der sie die Arbeitsbedingungen, Personalmangel sowie mangelnden Respekt seitens des Managements beklagen und zum Streik aufriefen. Zwar hatte der Gründer der Kita-Gruppe L'Enfant Roi, Pierre Godard, am vergangenen Montag noch versichert, dass die Angelegenheit abgeschlossen sei. Doch am gestrigen Dienstag kamen neue Zeugenaussagen ans Licht.