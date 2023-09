Bildungswettbewerb: Schüler gewinnen Edelmetall bei den EuroSkills

Die beiden Jugendlichen, die die 11. Klasse des Aline-Mayrisch-Gymnasiums besuchen, nahmen am Europäischen Berufswettbewerb in der Kategorie Entrepreneurship/Business Development teil. Sie mussten eine Business-Idee entwickeln mit einem Bezug zu Ökologie (das Thema wurde per Los bestimmt). Ihre Aufgabe war es, Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette oder in der Produktion zu reduzieren. «Man hatte zweieinhalb Stunden Zeit, um eine Geschäftsidee zu finden, ein Produkt zu erfinden, einen Geschäftsplan zu entwickeln und sie einer Jury vorzustellen», erläuterte Maurice Hauffmann.