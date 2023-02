Microsoft-Gründer: Bill Gates hat eine neue Freundin

Paula Hurd war bis zu seinem Tod 2019 mit Mark Hurd verheiratet. 1984 hat sie ihren Bachelor an der University of Texas in Austin in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen. Anschließend arbeitete sie jahrelang bei dem Softwareunternehmen NCR, welches Software, Hardware und Dienstleistungen für Banken und Handelsunternehmen anbietet. Laut ihrem Linkedin-Profil ist sie zurzeit als Entwicklerin und Organisatorin tätig.