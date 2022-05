Nachbarshaus : Bill Kaulitz lästert über Jared Letos «Schandfleck»

Jared Leto muss sich in der neuen Podcastfolge von Bill und Tom Kaulitz einiges gefallen lassen.

Die Zwillinge Bill (33) und Tom Kaulitz (33) lästern in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gerne über Gott und die Welt. In der neuesten Folge geht es um Schauspieler Jared Leto (50).

In den 2000er Jahren sind die beiden mit ihrer Band «Tokio Hotel» weltberühmt geworden, nun tratschen sie über alles, was ihnen in ihrem Leben in Los Angeles auffällt. Erst kürzlich ärgerte sich Bill über die Familie von Schauspieler Will Smith (53), der bei der Oscar-Verleihung durch seine Ohrfeige für Comedian Chris Rock (57) für einen Skandal gesorgt hatte. Seine klare Meinung: «Über die könnte ich mich richtig aufregen, ich finde die alle mega nervig und unsympathisch.»