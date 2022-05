«Es war mir eine Lehre»: Bill Murray äußert sich zu Vorwürfen wegen «unangemessenen» Verhaltens

1 / 5 Gegen Bill Murray (71) wurde eine Beschwerde eingereicht. Dem «Ghostbusters»-Star wird unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Daraufhin wird sein jüngstes Filmprojekt «Being Mortal» unterbrochen. IMAGO/ZUMA Wire Nun erklärt sich der Schauspieler. Grund für die Beschwerde sei eine «Meinungsverschiedenheit» zwischen ihm und einer Frau am Set gewesen. IMAGO/YAY Images «Ich habe etwas getan, das ich für witzig hielt, und es wurde nicht so aufgefasst», erklärt er. Die Zeiten würden sich verändern und es sei auch für ihn wichtig, sein Verhalten zu hinterfragen. imago images/ZUMA Wire

«Ghostbusters»-Darsteller Bill Murray steht seit neuestem unter Beschuss: Ihm wird aufgrund einer Beschwerde «unangebrachtes Verhalten» vorgeworfen. Das hat unter anderem Folgen für «Being Mortal», sein jüngstes Filmprojekt. «Nach Überprüfung der Umstände wurde entschieden, dass die Produktion zu diesem Zeitpunkt nicht fortgesetzt werden kann», schrieb Searchlight Pictures kürzlich in einem Brief an die Schauspielenden und die Crew, der der «New York Times» vorliegt. Nun äußert sich der 71-Jährige erstmals selbst zu den Anschuldigungen.

Meinungsverschiedenheit mit einer Frau am Set

Im Interview mit CNBC gibt er am Samstag zu, dass sein Verhalten am Set im Umgang mit einer Frau zur Beschwerde geführt habe. Der Schauspieler und Komiker beschrieb den Vorfall als «Meinungsverschiedenheit», lehnte es jedoch ab, genauere Angaben darüber zu machen, was konkret passiert oder wer daran beteiligt war. «Ich habe etwas getan, das ich für witzig hielt, und es wurde nicht so aufgefasst», erklärt er weiter. Das Filmstudio habe «das Richtige tun wollen», indem es die Produktion gestoppt hatte, um alles zu überprüfen und zu untersuchen.

«Momentan reden wir miteinander und versuchen, uns zu versöhnen», meint Murray. Beide seien Profis aus der Filmbranche, würden die Arbeit des anderen zu schätzen wissen und würden einander mögen. Aber: «Wenn wir nicht wirklich miteinander auskommen und uns gegenseitig vertrauen können, hat es keinen Sinn, weiter zusammenzuarbeiten oder den Film zu realisieren.»

«Wie konnte ich so inkorrekt sein?»

Zum Schluss erklärt der 71-Jährige: «Es war mir eine Lehre!» Die vergangene Woche habe er sich viele Gedanken gemacht und den Vorfall reflektiert. Die Zeiten hätten sich verändert und es sei wichtig, sich zu hinterfragen und nachzudenken, wie er sein Verhalten in Zukunft anpassen könne. Murray beschäftigen folgende Fragen: «Wie konnte ich das falsch verstehen? Wie konnte ich so inkorrekt und unsensibel sein?» Gespräche mit anderen Leuten am Set hätten es ihm ermöglicht, die Situation aus anderen Perspektiven zu sehen. «Ich denke, wir werden damit Frieden schließen. Ich bin da sehr optimistisch.»