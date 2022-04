Nach Dreh-Stopp: Bill Murray soll Frauen ständig «angefasst» und «angeflirtet» haben

Der 71-Jährige soll Frauen am Set angegrapscht haben, wie nun mehrere amerikanische Medien berichten. «Er war sehr auf Körperkontakt und Berührungen aus. Mal legte er einen Arm um eine Frau, mal berührte er ihr Haar oder zog an ihrem Pferdeschwanz – aber immer auf lustige Art und Weise», erzählt ein Setmitarbeiter gegenüber dem US-amerikanischen Onlineportal «Page Six» . Weiter verriet der Arbeitskollege: «Es ist ein schmaler Grad und jeder liebt Bill. Doch obschon sein Verhalten nicht illegal war, fühlten sich manche Frauen sehr unwohl, als habe er eine Grenze überschritten.»

«Bill Murray flirtet immer»

Produktionsfirma kommentiert die Vorwürfe nicht

Die Dreharbeiten zu «Being Mortal» begannen vergangenen Monat. «Nach Überprüfung der Umstände wurde entschieden, dass die Produktion zu diesem Zeitpunkt nicht fortgesetzt werden kann», schrieb Searchlight Pictures vergangene Woche in einem Brief an die Schauspieler und die Crew, der der «New York Times» vorliegt. «Wir sind Ihnen allen sehr dankbar für alles, was Sie in dieses Projekt investiert haben.» Zu Murray oder zur genauen Natur der Beschwerde äußerte man sich nicht.