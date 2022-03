Oscars 2022 : Bill Murray und Jennifer Garner als «Presenter» angekündigt

Die Oscar-Akademie gab am Montag insgesamt zehn weitere «Presenter» für die Oscars bekannt. Unter ihnen sind unter anderem Jennifer Garner und Bill Murray.

Domenico Stinellis/AP/Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Die diesjährige Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 27. März geplant.

Die Hollywood-Stars Bill Murray, Jennifer Garner und Tiffany Haddish werden mit weiteren Promis bei der Oscar-Verleihung auf der Bühne als Helfer mitwirken. Die Oscar-Akademie gab am Montag (Ortszeit) insgesamt zehn weitere «Presenter» für die Trophäen-Gala am 27. März bekannt. Darunter sind auch Sängerin H.E.R. und DJ Khaled, Transgender-Schauspieler Elliot Page, Profi-Surfer Kelly Slater und Snowboard-Superstar Shaun White. Die Stars helfen unter anderem mit, Preise bei der Show zu verteilen.