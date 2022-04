«When Billie Met Lisa» : Billie Eilish tritt in «Die Simpsons»-Kurzfilm auf

Billie Eilish reiht sich in die lange Liste der Stars ein, die bereits ihren Auftritt bei den Simpsons hatten – wie Paul McCartney, James Brown, Britney Spears, Justin Bieber, The Weeknd, Bad Bunny oder Ed Sheeran.

Pop-Star Billie Eilish (20) trifft auf «Die Simpsons»: Die Sängerin wird in dem Kurzfilm «When Billie Met Lisa» als Gast auftreten – als Cartoon-Version. Dies gaben Eilish und Disney Plus am Donnerstag auf Twitter bekannt. Am 22. April soll der Kurzfilm bei dem Streamingdienst erscheinen. Die Saxophon spielende Lisa Simpson von der fünfköpfigen Cartoon-Familie wird darin von Eilish und ihrem Bruder Finneas zu einer Jam-Session ins Studio eingeladen.