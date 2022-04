Ukraine-Krieg : Billie Eilish und Elton John: Staraufgebot für Ukraine-Spendenevent

Musikgrößen wie Billie Eilish, Madonna, Celine Dion, Katy Perry, Elton John, Stevie Wonder und Bruce Springsteen haben sich einer Hilfsaktion für die Ukraine angeschlossen. Das Event soll am Freitag stattfinden.

Im Rahmen der Social Media Kampagne «Stand Up for Ukraine» wollen Weltstars am Freitag zu Spenden und anderen Formen der Unterstützung für Betroffene innerhalb der Ukraine und für die Millionen Flüchtlinge aufrufen.