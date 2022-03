iPhone-Stromschläge : Billig-Ladegeräte sind lebensgefährlich

Der Tod einer jungen Chinesin ist offenbar nicht auf Apple-Hardware zurückzuführen, sondern auf ein gefälschtes Ladekabel. Ein weiterer Unfall sorgt bereits für Aufsehen.

Apple-Produkte sind in Asien begehrt – und werden entsprechend häufig gefälscht. Dies könnte gleich zwei jungen Menschen zum Verhängnis geworden sein. (Bild: Screenshot news.sina.com)

In China kam es binnen weniger Tage gleich zweimal zu verheerenden Stromschlägen in Zusammenhang mit einem iPhone. Auslöser war offenbar in beiden Fällen ein gefälschtes Ladekabel, wie internationale Medien berichten.