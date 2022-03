69 Euro : Billigflieger greifen auf Langstrecke an

Für 69 Euro in die USA: Norwegian Air International wagt sich als erster Billigflieger an die Transatlantikstrecke. Aber auch andere Discount-Airlines stehen auf der Startbahn.

Von Belfast in Nordirland soll es bald für 69 Euro an die amerikanische Ostküste gehen.

Es ist ein Kampfpreis, der wohl in erster Linie dazu dient, auf sich aufmerksam zu machen: Für 69 Euro will Norwegian Air International ab Juli von der nordirischen Stadt Belfast an die amerikanische Ostküste fliegen. Ziele sind der Stewart International Airport 100 Kilometer vor New York und die Stadt Providence im Südwesten von Boston. Auch von Cork, Dublin und Shannon plant Norwegian Air International Langstreckenflüge in die USA, Gleiches gilt von Edinburgh in Schottland.