Frankfurt-Hahn : Billigflieger streicht neun Strecken

Die irische Fluggesellschaft Ryanair fliegt ab 2011 weniger Ziele von Hahn an. Betroffen sind unter anderem Verbindungen nach Berlin, Prag, Agadir und Sevilla.

Fast 7 Prozent der Passagiere am Flughafen Hahn kommen aus Luxemburg.

Der irische Billigflieger Ryanair streicht wegen der Luftverkehrssteuer den Flugplan für Deutschland zusammen. Am Flughafen Hahn fliegt die Lowcost-Gesellschaft im kommenden Jahr neun Ziele nicht mehr an. Keine Flüge wird es den Angaben zufolge vom 10. Januar 2011 nach Berlin mehr geben. Zudem sollen Agadir, Breslau, Danzig, Göteborg, Klagenfurt, Santiago de Compostela, Sevilla und Prag von April an entfallen.