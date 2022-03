Konzert-Highlights : Billy Talent stürmen 2020 Luxepo The Box

LUXEMBURG/ESCH/ALZETTE – Die kanadischen Punk-Überflieger werden kommendes Jahr das Großherzogtum beehren. Und auch aus Australien haben sich Stammgäste angekündigt.

Seit 2003 ist die eigenwillige Punk-Kombo Billy Talent nicht mehr aus der Konzert-Welt wegzudenken. Am 26. Mai 2020 wird das kanadische Quartett in Luxemburg aufschlagen und Luxexpo The Box in eine große Punk-Party verwandeln. Der Ticketverkauf für das Event startet am Freitag, den 29. November um 10 Uhr.

Auch aus Down Under werden nächstes Jahr Stammgäste im Großherzogtum erwartet. Die australische Metal-Institution Parkway Drive steuern mit ihrer «Viva the Underdogs»-Tour nach Esch, um nach der intimen Atelier-Show in diesem Jahr, am 13. April 2020 die volle Pyro-Keule auf der großen Bühne der Rockhal zünden zu können. Mit im Tour-Gepäck tummeln sich mit Venom Prison, Stick To Your Guns und Hatebreed weitere Hochkaräter der Metal-Szene.