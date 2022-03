Schlägereien in Hollerich : «Bin es leid, dass mein Club schuld sein soll»

LUXEMBURG - Als Strafe für ständige Schlägereien könnte die Sperrstunde für Bars in der Rue de Hollerich vorgezogen werden. Die Club-Besitzer setzen sich zur Wehr.

Der Besitzer des Clubs Jahbar hat Sicherheitskräfte eingestellt, die nachts den Parkplatz überwachen. L'essentiel

Die schlechten Nachrichten aus der Hollericher Straße brechen nicht ab. Woche für Woche kratzen Schlägereien am Ruf der Clubs. Die Besitzer haben die Nase voll: «An diesem Wochenende hatten wir überhaupt nichts mit der Schlägerei zu tun. Die Streitigkeiten haben sich einige hundert Meter weiter abgespielt, nämlich nicht auf unserem Parkplatz, sondern auf dem neben der Post gegenüber vom Bahnhof», erklärt Dino Estevan, Besitzer der Jahbar, gegenüber L’essentiel Online. Sein Club liegt in dem Komplex der Rue de Hollerich 19 bis 21, die durch ständigen nächtlichen Aufruhr in die Schlagzeilen geraten sind.

Vor zwei Jahren hat Estevan die Bar übernommen und erträgt den «ungerechten Prozess» nicht mehr, der dem Club gemacht werde. «Ich bin es leid, dass immer meine Bar schuld sein soll, sobald es ein Problem gibt.»

4000 bis 5000 Euro Mehrausgaben für Sicherheitsleute

Der Barbesitzer stellt klar, dass er sich an die Sicherheitsanforderungen von Bürgermeister Xavier Bettel (DP) auf dem Bar-eigenen Parkplatz gehalten habe: «Wir haben drei Sicherheitsmänner eingestellt, die den Parkplatz bewacht haben. Sie haben sogar die Polizei am Sonntagmorgen unterstützt und bei der Rangelei eingegriffen. Sie kosten mich ein Vermögen, 4000 bis 5000 Euro. Zudem habe ich die Hälfte meiner Kundschaft bereits verloren», klagt der Barbesitzer.

Der Bürgermeister indes wartet noch immer auf die Unterlagen der Polizei, um abschließend über sein Vorgehen zu entscheiden. Bisher hatte Bettel damit gedroht, den Bars die Erlaubnis für eine verspätete Sperrstunde zu entziehen. Demnach müssten die Bars dann um 1 Uhr morgens oder um 3 Uhr morgens schließen. Die Sondergenehmigung fürs Durchfeiern bis 6 Uhr morgens würde ihnen entzogen. «Für mich hieße das, dass ich noch einmal 60 Prozent meiner Kunden verlieren könnte und absolut nicht weiß, wie lange es noch weitergehen kann. Damit setzt man uns die Pistole auf die Brust», meint Dino Estevan. Der Barbesitzer will dem Bürgermeister nun in einem Brief erklären, welchen Aufwand die Club-Betreiber bereits für die Sicherheit betreiben.



Kann vorgezogene Sperrstunde Problem lösen?

Auch wer seinen Club nicht am betroffenen Komplex an der Hollericher Straße 19 bis 21 hat, sondern ein paar hundert Meter weiter, ist betroffen: «Wenn von Zwischenfällen in der Rue de Hollerich berichtet wird, werden wir automatisch mit hineingezogen, obwohl die Schlägereien unsere Gäste überhaupt nicht betreffen», beschwert sich ein Bar-Besitzer, der anonym bleiben möchte. «Das ist wie wenn alle nach einem Zwischenfall auf der Place d’Armes von der ganzen Innenstadt reden würden.»

Noch bemerkten die weiter entfernt liegenden Clubs keinen Unterschied bei der Gästezahl, aber «die Kunden stellen viele Fragen», meint der Besitzer. Er fordert daher zwar Sanktionen, stellt die vorgezogene Nachtruhe jedoch in Frage: «Wenn die Bars um 3 Uhr statt um 6 Uhr früh schließen, ist das nicht unbedingt die Lösung des Problems. Denn die Jugendlichen können nach der Sperrstunde dann woanders hingehen, um sich zu prügeln.»