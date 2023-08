«Bin schockiert»: Restaurants in Saint-Tropez weisen Gäste ab, die zu wenig ausgeben

In Saint-Tropez ist es gar nicht so einfach, auswärts essen zu gehen: Gewisse Restaurants weisen Gäste ab.

Saint-Tropez, der beliebte Ferienort der Reichen und Schönen, ist nicht gerade für seine günstigen Preise bekannt. Wer in die kleine Hafenstadt an der französischen Côte d’Azur reist, muss tief in die Taschen greifen . Einigen Restaurants ist dies jedoch nicht genug – sie überprüfen kurzerhand die Gäste, bevor sie eine Reservierung annehmen oder ablehnen.

Bürgermeisterin ist empört und zieht Konsequenzen

Die Bürgermeisterin plane, am Ende der Saison mit den Restaurantbesitzerinnen und -besitzern zusammenzusitzen, um sie an ihre Verantwortung zu erinnern. Erste Maßnahmen habe sie aber bereits ergriffen: In Zusammenarbeit mit dem Händlerverband Esprit Village wurden 1000 Aufkleber verteilt, um Touristinnen und Touristen sowie Einheimische daran zu erinnern, sich an das Rathaus sowie den Verbraucherschutzdienst zu wenden, sollten sie sich abgezockt fühlen.