Häusliche Gewalt : «Bin so verdammt wütend, könnte alles tun» – Ryan Giggs drohen 5 Jahre Knast

Giggs betrat mit ernster Miene und flankiert von seinem Anwaltsteam das Gerichtsgebäude in Manchester. Für den ersten Prozesstag war die endgültige Auswahl der Geschworenen sowie das Eröffnungsplädoyer von Anklagevertreter Peter Wright vorgesehen. Nach Angaben von Richterin Hilary Manley ist der Prozess auf zwei Wochen angesetzt, könnte aber länger dauern.

Nackt aus Hotelzimmer geworfen

Giggs wird vorgeworfen, am 1. November 2020 seine damalige Partnerin Kate Greville während eines Streits angegriffen und körperlich verletzt zu haben – genauer gesagt soll er ihr einen Kopfstoß versetzt haben. Zuvor hatte er ihr ein SMS geschrieben, in dem stand: «Ich bin so verdammt wütend, ich könnte alles tun.» Giggs wird vorgeworfen, er habe sie attackiert, als sie ihre Koffer packen wollte. Sie wollte ihn verlassen, weil er sie mehrfach betrogen hatte.