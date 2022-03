Neue Studie : Bio macht Sie nicht gesünder

LUXEMBURG – Bio-Lebensmittel sind kaum gesünder als konventionelle Produkte, sagt eine Studie. Wer Bio kauft, tut dennonch etwas Gutes. «L'essentiel Online» erklärt, warum.

«Wie lässt sich definieren, was gesund ist?»

Änder Schanck, Hauptverantwortlicher der Oikopolis-Gruppe, zu der die Bio-Supermärkte Naturata gehören, stellt das Ergebnis der Studie in Frage. «Wie lässt sich überhaupt definieren, was gesund ist? Wenn jemand zu viel oder nicht ausgewogen isst, können Bio-Produkte die Sache auch nicht retten.» Den Gesundheitsaspekt stellten die Naturata-Biomärkte bei der Vermarktung nicht in den Vordergrund: «Das können wir gar nicht bewerten.»

Werden Tiere wirklich artgerecht gehalten?

In Deutschland entscheiden sich laut einer Emnid-Studie im Auftrag der Bundesanstalt für Ernährung 94 Prozent aller Bio-Käufer für diese Produkte, weil sie damit eine artgerechte Tierhaltung fördern möchten. Dieses Kaufsargument steht damit an erster Stelle, gefolgt von der regionalen Herkunft und der geringeren Schadstoffbelastung. Doch werden Tiere auf Bio-Bauernhöfen wirklich artegerecht gehalten? Zweifel daran fördert die Reportage «Wie billig kann Bio sein?» (siehe Video oben), die am vergangenen Montag im Ersten lief. Zu sehen waren gezupfte statt glückliche Hühner in Massentierhaltung und Schweine, die in unzureichend gesäuberten Käfigen eingezwängt sind – auf Biobetrieben in Deutschland. Eier und Fleisch werden an große Supermarktketten und Discounter verkauft, der Preisdruck und die große Nachfrage machen sich im Stall bemerkbar.