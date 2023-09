Birmingham: Zweitgrößte englische Stadt steht vor dem Bankrott

Die zweitgrößte Stadt in Großbritannien stehe vor «nie da gewesenen finanziellen Herausforderungen», so die Behörden.

Die Stadtverwaltung der zweitgrößten Stadt des Vereinigten Königreichs ist in Zahlungsnöten. Wie britische Medien am Dienstag berichteten, zog der Stadtrat Birminghams die Notbremse mit einer Maßnahme, die alle nicht-elementaren Ausgaben stoppt. Damit solle sichergestellt werden, dass grundlegende Aufgaben weiterhin gewährleistet werden könnten, so die Berichte. Dem BBC zufolge kommt der Schritt einer Bankrotterklärung gleich. Birmingham ist mit 1,14 Millionen Einwohnern nach London die zweitgrößte Stadt Großbritanniens.