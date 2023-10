Bis 17. Dezember: Luxemburgs Jäger blasen zur Treibjagd

Wildschweine, Hirsche, Hasen und Co. müssen ab jetzt auf der Hut sein, denn die Jagdsaison ist eröffnet. Bis zum 17. Dezember werden die Jäger ihre Treibjagden durchführen. «Unser Ziel ist, die Wildbestände zu reduzieren, um Schäden sowohl für die Landwirte als auch in den Wäldern zu vermeiden», erklärt Marc Reiter, Vizepräsident der «Fédération Saint-Hubert des chasseurs».

Die 2300 Jagdscheininhaber dürften jedoch nicht auf «alles schießen, was sich bewegt». «Wir halten uns an die ethischen Regeln und schießen zunächst auf Jungtiere in einer Zeit, in der man sie sehr gut erkennen kann. Man schießt nur, wenn man sicher ist, worauf man schießt. Erst zu schießen und hinterher zu schauen, das ist verboten», erklärt Marc Reiter.