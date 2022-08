Luxemburg: Diese Gerüchte über den Tram-Ausbau stimmen wirklich

«Die Straßenbahn soll NICHT den Kinnekswiss-Park durchqueren!» – Allein die Idee hatte für so viel Widerstand gesorgt, dass Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) sich gezwungen sah, in einem offenen Brief zu erklären, dass dies überhaupt nicht geplant ist. Andere Erweiterungspläne sind hingegen schon viel konkreter oder sogar längst beschlossen. Welche das sind, zeigen wir hier: