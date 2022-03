Di Rupo setzt Ultimatum : Bis Donnerstagmittag Belgien retten

Der Nationalfeiertag wird alles andere als ruhig: Im Ringen um eine Staatsreform hat der designierte Premier Elio Di Rupo den flämischen Christdemokraten ein Ultimatum gesetzt.

Sie sollen bis Donnerstagmittag erklären, ob sie mit Vorschlägen zur Neuordnung des Gerichts- und Wahlkreises Brüssel und Umland einverstanden sind, teilte Di Rupo am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Belga mit. Dieses Thema ist eng mit dem Sprachenstreit im Land verbunden und vergiftet seit langem das Klima zwischen Flamen und Wallonen.

Mit dem Ultimatum wird der Nationalfeiertag am Donnerstag vom politischen Streit überschattet. Der frankophone Sozialist Di Rupo versucht, seine Vermittlungsmission zu retten und acht Parteien aus dem Süden und Norden des Landes - darunter die flämischen Christdemokraten - an einen Tisch zu bringen.

In einer ersten Reaktion erklärten die Christdemokraten CD&V am Abend, unter bestimmten Bedingungen an Verhandlungen teilnehmen zu wollen. Parteichef Wouter Beke nahm aber keine Stellung zum Inhalt der Vorschläge, berichtete der belgische Rundfunk RTBF. Seiner Ansicht nach muss zuerst das Problem des Kreises BHV gelöst werden: «Wenn wir eine Lösung für BHV finden, können wir schnell eine neue Regierung bilden.»