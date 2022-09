Xavier Bettel: Bis Ende 2023 bis zu vier weitere Indextranchen möglich

«Es ist zwingend notwendig, Lösungen zu finden», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Mittwoch nach den Vorgesprächen zur Tripartite, die am Sonntag startet. «Die Inflation belastet die Bürger und die Unternehmen, sie brauchen Unterstützung», so Bettel. Zunächst müsse man laut Bettel die Fakten analysieren, um «einen möglichst guten Überblick über die Situation» zu erhalten.