Medienberichte : Bis zu 80 Tote bei Luftangriff auf Feier in Myanmar

In der Stadt Thantlang sollen vor rund einem Jahr Armeeeinheiten 100 Wohnhäuser niedergebrannt haben.

In Myanmar sind bei einem Luftangriff des Militärs Berichten zufolge bis zu 80 Menschen ums Leben gekommen. Ziel des Angriffs sei eine Feier zum 62. Jahrestag der Gründung der Kachin Independence Organization (KIO) gewesen, berichteten Mitglieder der Gruppe, die sich für die Volksgruppe der Kachin einsetzt. Auch ein Sanitäter vor Ort bestätigte der Nachrichtenagentur AP den Angriff. Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen. Die Kachin News Group, die der ethnischen Minderheit nahesteht, veröffentlichte Videos, die offenbar den verwüsteten Angriffsort zeigten.

Es wäre vermutlich der opferreichste Luftangriff auf Gegner der Militärführung, seit diese im Februar 2021 die Macht ergriffen hatten. Das Informationsbüro der Junta bestätigte am Montagabend einen Angriff auf, wie sie es nannte, das Hauptquartier der 9. Brigade der Kachin-Unabhängigkeitsarmee. Es habe sich um eine «notwendige Operation» als Reaktion auf «terroristische» Akte der Kachin gehandelt. Berichte über eine hohe Opferzahl bezeichnete das Informationsbüro als Gerüchte.

Das Büro der Vereinten Nationen in Myanmar erklärte, es sei zutiefst besorgt und bestürzt über die Berichte von Luftangriffen. Vertreter westlicher Botschaften in Myanmar veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der es hieß, der Angriff unterstreiche die Missachtung des Regimes seiner Verpflichtung, Zivilisten zu schützen und die Prinzipien internationalen humanitären Rechts zu respektieren.