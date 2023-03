Verkehrsstörungen : Bis zu zehn Zentimeter Schnee werden in Luxemburg erwartet

Am Mittwochmorgen fällt fast überall in Luxemburg wieder Schnee. Meteolux hat die Schneefallwarnung für das ganze Land bis elf Uhr am Mittwoch verlängert und warnt vor bis zu zehn Zentimetern Schnee an einigen Stellen. Am frühen Morgen sind die Straßen glatt und der Pulverschnee hält, was bereits zu mehreren Unfällen geführt hat. Laut Verkehrsinfo um 7:15 Uhr schwankt die Durchschnittsgeschwindigkeit in vielen Bereichen, von Nord nach Süd, zwischen 20 und 30 Kilometer pro Stunde.