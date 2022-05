Santé-Mitteilung : Bisher keine Affenpocken-Fälle in Luxemburg – dennoch Vorsicht geboten

LUXEMBURG – Um das Großherzogtum breitet sich das Affenpockenvirus aus. Das luxemburgische Gesundheitsministerium und die WHO setzen auf Aufklärung und Sensibilisierung.

Weltweit breitet sich das Affenpockenvirus aus, das Großherzogtum ist bisher verschon geblieben, wie das Gesundheitsministerium in einer Mitteilung am Samstag schreibt. Es gebe bisher weder Verdachts-, noch bestätigte Fälle. «Die Situation wird zusammen mit den europäischen Partnern sehr genau beobachtet. Im Moment geht es darum, das Bewusstsein für die potenzielle Verbreitung des Affenpockenvirus zu schärfen», so die Santé. In den Nachbarländern Belgien, Frankreich und Deutschland ist das Virus seit Ende vergangener Woche bereits angekommen, außerdem gibt es in Europa bereits Fälle in Portugal, Italien, Schweden, Großbritannien und in der Schweiz.