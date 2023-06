Nach Gemeindewahlen: Bisherige Koalitionen haben weiterhin gute Chancen

Unmittelbar nach den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag hat der CSV-Politiker und Bettemburger Bürgermeister Laurent Zeimet erfolgreich Verhandlungsgespräche mit Josée Lorsché von Déi Gréng und DPler Gusty Graas geführt. «Ich sehe keinen Grund für neue Koalitionspartner. Die Zusammenarbeit läuft gut», begründet Laurent Zeimet die Entscheidung und drängt die Sozialisten somit wieder in die Opposition, obwohl diese insgesamt mehr Sitze gewonnen hatten.

Damit folgt Bettemburg einem landesweiten Trend, der bisherigen Amtsinhabern den Vorzug lässt. Wenn Koalitionen bestehen bleiben können, dann tun sie das in der Regel auch, auch wenn die Opposition wechselt. So auch in Mamer, wo Gilles Roth (CSV) weiterhin – wie seit dem Jahr 2000 – mit der LSAP koaliert.