Luxemburg: «Bist du auch wirklich kein ‹Fake›-Kleeschen?»

«Wir haben viele Zeichnungen geschenkt bekommen», sagt Claudio Rosetto, während er seine Tasche leert. Die Kinder in Esch/Alzette singen Lieder, um den Kleeschen und den Housécker zu begrüßen. Danach gibt es warme Milch und Kekse für die beiden. Der Schutzpatron der Schulkinder und sein Gefolgsmann werden in der Eisenmetropole von Claudio Rosetto und Pedro Oliveira verkörpert. Die Kinder werden die beiden traditionsgemäß am Sonntag vor dem sechsten Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Esch (von 14.30 bis 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz) antreffen.