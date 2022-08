Die besten Tipps: Bist du ein Mückenmagnet? So wirst du die Viecher los

Und auch wenn man in diesem Zusammenhang gerne von «süßem Blut» spricht, hat der Zuckergehalt im Blut nichts mit der Attraktivität für Mücken zu tun. Weitere Faktoren sind Körperumfang, Feuchtigkeit und eine höhere Körpertemperatur. All das verändert den eigenen Geruch zwar nicht, verteilt ihn aber gewissermaßen besser. Auch Alkohol hat einen ähnlichen Effekt und lockt mehr Mücken an, das wurde 2012 an der Uni Regensburger nachgewiesen.

Manche Menschen werden viel öfter oder seltener gestochen als ihr Umfeld. Grund dafür, da sind sich die meisten Wissenschaftler einig, ist der individuelle Körpergeruch. Dieser wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Die schlechte Nachricht zuerst: Falls du zu den beliebten Mückenzielen gehörst, kannst du wahrscheinlich nicht viel dagegen machen: 2015 fanden die Forschenden um James Logan von der London School of Hygiene and Tropical Medicine bei einem Experiment mit ein- und zweieiigen Zwillingen heraus, dass unsere Gene wohl der entscheidende Faktor für den Körpergeruch sind.

Kleidung

Mücken werden von dunkler Kleidung eher angezogen als von heller Kleidung. Das liegt einerseits daran, dass die Mücken dunkle Farben besser sehen können, wir in weiß also schwerer zu sehen sind, andererseits aber auch daran, dass die Mücken auf dunkler Kleidung besser getarnt sind und sich deswegen lieber dort niederlassen.

Parfum, Shampoo und Duschgel

Um sich schlagen

Anti-Mückenspray

Die meisten von uns verbinden den Geruch der typischen Sprays mit Ausflügen an Seen oder in Wälder. Kein Wunder: Die Sprays sind effizient und helfen gegen eine Vielzahl von Insekten. Aber: Viele der herkömmlichen und künstlich hergestellten Anti-Mückensprays enthalten den chemischen Stoff DEET (Diethyltoluamid). Dieser ist zwar ein starker Insektenschutz, kann aber zu Allergien führen.

Ätherische Öle

Umgebung

Auch in deiner Umgebung kannst du einige Maßnahmen treffen, um eine Mückenplage zu verhindern. Mücken mögen stehendes Wasser, deswegen solltest du darauf achten, die Untertöpfe von Pflanzen auszuleeren. Mücken mögen auch Licht, wenn du also abends oder nachts das Fenster in deinem Zimmer öffnest, solltest du das Licht ausmachen – zwar nimmt man mittlerweile an, dass es der Körpergeruch der Menschen in den Zimmern ist, der die Mücken anlockt, aber das Licht wirkt magisch anziehend auf Motten, Fliegen und viele andere Fluginsekten.