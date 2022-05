Rheinland-Pfalz : Bistum Mainz legt Richtlinien zum Schutz gegen sexuelle Gewalt vor

MAINZ – Auch im Bistum Mainz waren Fälle von sexueller Gewalt innerhalb der Kirche öffentlich geworden. Nun will man das Risiko solcher Übergriffe in den Einrichtungen minimieren.

Das Bistum Mainz hat seine Richtlinien zum Schutz gegen sexuelle Gewalt fertiggestellt. Sie sollen noch in diesem Monat an Pfarreien und kirchliche Einrichtungen verschickt werden, wie das Bistum am Mittwoch mitteilte. Mit Vorlagen, Ideen und Methoden sollen die jeweiligen Verantwortlichen unterstützt werden, um Schutzkonzepte vor Ort zu erarbeiten. Für die Umsetzung der Konzepte seien die jeweiligen Rechtsträger verantwortlich, erklärte das Bistum.