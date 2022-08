Rheinland-Pfalz : Bistum Trier setzte verurteilte Priester in Krankenhausseelsorge ein

TRIER – Bis vor einiger Zeit sei es möglich gewesen, dass Priester, gegen die es Vorwürfe oder Verurteilungen wegen des Besitzes von Kinderpornografie oder Fällen sexualisierter Gewalt gab, in der Krankenhausseelsorge eingesetzt wurden, teilte die Sprecherin des Bistums am Mittwoch mit.

Zuvor hatte die «Zeit»-Beilage «Christ & Welt» von vier Fällen berichtet, in denen wegen Missbrauchs oder Besitzes von Kinderpornografie verurteilte Priester in Kliniken arbeiten durften.

