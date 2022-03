Missbrauchsopfer : Bistum Trier zahlte bisher 280'000 Euro

TRIER - Das Bistum Trier hat Opfer sexuellen Missbrauchs mit 280'000 Euro entschädigt. Betroffene erhielten im Großteil je 5'000 Euro.

Die Bistümer Mainz, Speyer und Trier haben mehrere Hunderttausend Euro an die Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche gezahlt. Insgesamt sind in den drei Bistümern bislang 648'000 Euro ausgeschüttet worden, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab. Das Bistum Limburg, das sich ebenfalls über Teile von Rheinland-Pfalz erstreckt, zahlte nach eigenen Angaben 91 000 Euro.

Wie viele Rheinland-Pfälzer entschädigt wurden und welche Summe an diese Opfer geflossen ist, konnten die Bistümer bei der Umfrage nicht genau angeben, da die Bistumsgrenzen sich über Landesgrenzen hinaus erstrecken. Bisher haben rund 150 Betroffene in den vier Bistümern Anträge auf Entschädigung gestellt. Dem Großteil stimmten die Expertenkommissionen zu, pro Fall flossen im Durchschnitt rund 4500 bis 5000 Euro. Bundesweit gingen nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz 1200 Anträge auf Entschädigung ein, die seit März 2011 gestellt werden können. Zudem bezahlt die Kirche Therapien.

56 Anträge aus dem Bistum Trier

Im Bistum Trier (1,47 Millionen Katholiken) sind insgesamt 56 Anträge von Opfern sexueller Übergriffe in katholischen Einrichtungen gestellt worden. Alle seien bewilligt worden, sagte der Sprecher des Bistums Trier, André Uzulis. Das Bistum habe insgesamt mehr als 280'000 Euro an die Opfer gezahlt. Die meisten hätten 5000 Euro bekommen, in einigen Fällen sei aber auch weniger - oder auch mehr gezahlt worden, hieß es. Die höchste bekannte Summe an ein Missbrauchsopfer habe sich auf 18 000 Euro belaufen.