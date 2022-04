Österreich : Bitcoin-Betrüger hat gegen Polizei keine Chance

In Tirol konnte ein Betrug mit Bitcoin-Vermögen vollends aufgeklärt und das gesamte Geld zurückgeholt werden.

Ein 40-jähriger Österreicher wurde seit Dezember 2021 mehrmals von einer ausländischen Telefonnummer kontaktiert und mit der Möglichkeit zur Investition in Kryptowährung über eine Internetplattform gelockt. So erhielt der Täter schließlich Zugriff auf den Computer des Mannes.

Vermögen in Bitcoins investiert

Zwischen dem 17. Januar 2022 und 14. März legte er bei diversen Krypto-Börsen Konten in seinem Namen an und kaufte kräftig Token diverser Kryptowährungen zu einem unteren, sechsstelligen Eurobetrag ein. Offenbar alles unter dem Versprechen, dass am Ende für den 40-Jährigen ein Vermögen herausschauen würde.