Erneuter Kursanstieg: Bitcoin legt trotz neuer Börsenschwäche zu

Die Kryptowährung Bitcoin hat am Montag trotz neuer Schwäche der Aktienbörsen zugelegt. Am Vormittag stieg die nach Marktwert größte Digitalanlage auf der Plattform Bitstamp bis auf 28.439 US-Dollar (gut 26.655 Euro). Das ist der höchste Stand seit Juni 2022. Schon am Wochenende hatte der Kurs Auftrieb bekommen. Die Reaktion am Kryptomarkt insgesamt fiel jedoch uneinheitlich aus, nicht alle größeren Digitalwerte konnten zulegen.