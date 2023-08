Nach Pause: «Bitte kommt zu meinen Konzerten» – Michael Wendler geht auf Tour

Momentan arbeitet der Schlagersänger an seinem neuen Album «Höllisch gut». Im Hinblick auf die kommende Tour richtet er sich auf Facebook an seine Fans und schreibt «Bitte kommt zu meiner Tour.»

Lange war es an musikalischer Front ruhig um Michael Wendler. Doch nun verkündet er stolz sein großes Comeback: Der Schlagersänger kündigt für den 29. April 2024 den Start seiner «Egal-Konzert-Tour» an. Er wolle «sein Publikum mit mitreißenden Hits und unvergesslichen Melodien verzaubern», heißt es in einem Post auf Facebook. Seinen Fans wolle er mit seinem neuen Album «Höllisch gut», an dem er derzeit arbeite, ordentlich einheizen. Auch auf Telegram richtet er sich an seine Fans und schreibt: «Bitte kommt zu meinen Konzerten.»