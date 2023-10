Bitte lächeln: Zeigt uns Luxemburgs Papas an ihrem Ehrentag!

Am 1. Oktober ist in Luxemburg Vatertag.

Am Sonntag stehen die Väter des Landes wieder im Mittelpunkt. Ob im Restaurant, zu Hause oder einer ganz anderen Location: Wir wollen sehen, wie ihr den Vatertag in diesem Jahr verbringt.

Lasst uns an eurem Fest teilhaben und schickt uns Eindrücke eurer Fete und Bilder eurer glücklichen Väter per E-Mail an community@lessentiel.lu oder via Facebook damit auch wir die Papas des Landes gebührend feiern können.