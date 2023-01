Neu bei Al-Nassr: Bizarrer Versprecher – Ronaldo glaubt bei Saudi-Vorstellung, er sei in Südafrika

Cristiano Ronaldo wurde am Dienstagabend in einer Mega-Show von Al-Nassr FC, seinem neuen Club in Saudiarabien, vorgestellt. Knapp 20.000 Fans versammelten sich im Mrsool Park (25.000 Plätze) in der Hauptstadt Riad, um den Portugiesen zu empfangen. Die Feier begann kurz nach 17 (MEZ). Zunächst fand eine Pressekonferenz statt, danach ließ sich Ronaldo von den Anhängerinnen und Anhängern feiern, die unzählige Pyros zündeten. Auch seine Familie war vor Ort.