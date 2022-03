RIM wiegelt ab : Blackout bei Blackberry

Kaum Internet-Zugang und wenig Nachrichten: Blackberry-Nutzer in weiten Teilen der Welt hatten am Montag mit Problemen zu kämpfen.

Blackberry-Nutzer in ganz Europa, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika waren nach Angaben von betroffenen Telefongesellschaften am Montag teilweise vom Internet sowie Mitteilungsdiensten abgeschnitten. Blackberry-Hersteller Research in Motion (RIM) erklärte nur, Nutzer hätten Probleme.

Chaled Hegasi, Sprecher von Vodafone-Ägypten sagte, es gebe ein Problem mit Servern in Kanada, die den Dienst beeinträchtigten. In Großbritannien erklärte Vodafone, es sähe so aus, als hätten Kunden Probleme mit dem Blackberry-Messenger-Dienst und während einige Zugang zum Internet hätten, würde dieser bei anderen Kunden nicht funktionieren. In welchem Umfang die Probleme auftraten und in wie weit sie gelöst wurden, blieb zunächst unklar.