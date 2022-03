USA : Blackouts schüren wilde Theorien

Börse, Airline und Zeitung – am Mittwoch häuften sich in den USA technische Probleme. Über die Gründe wird heftig spekuliert.

Mehrere Systeme in den USA machten heute keinen Wank mehr: Hier die Börse in New York. (8.Juli 2015) (Bild: Keystone/Justin Lane)

Schwarzer Tag für die Technik: In den USA haben Computerprobleme am Mittwoch gleichzeitig die größte Börse des Landes in New York, die größte Fluggesellschaft United Continental und die prominenteste Wirtschaftszeitung, das «Wall Street Journal» zeitweise lahm gelegt.