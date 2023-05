«Tag des Sieges»: Blamage für Putin – wo waren die Panzer während der Militärparade?

Ein T-34 aus dem zweiten Weltkrieg eröffnete die Parade in Moskau – es sollte der einzige Panzer bleiben.

Zum 78. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg ist die traditionelle Militärparade auf dem Roten Platz trotz klaren Himmels ohne Flugshow zu Ende gegangen. Der Anlass wurde vom Kreml in der Vergangenheit dafür genutzt, der Weltöffentlichkeit seine ganze militärische Macht zu präsentieren. Während vor den 2020er-Jahren oft über 200 Fahrzeuge an der Parade teilnahmen, schrumpfte die Zahl 2021 erstmals auf 197 Raketenwerfer, Geländewagen und andere Vehikel.

Im Mai 2022, als die russische Invasion der Ukraine bereits mehr als zwei Monate andauerte, sank die Zahl der Fahrzeuge dann auf 131. Wie in den Vorjahren veröffentlichte die russische Regierung vor der Parade einen detaillierten Plan der Fahrzeuge, die anschließend durch Moskau rollten. Dieses Jahr gab es im Vorfeld keine Infos zum Umfang der Militärparade – nun dürfte der Grund klar sein.

Museumsstück statt neuem Super-Panzer

Denn das, was der Kreml am Morgen des 9. Mai auf dem Roten Platz auffahren ließ, kann mit gutem Gewissen als Mini-Parade bezeichnet werden. Eröffnet wurde der Tross traditionell von einem T-34 aus dem Zweiten Weltkrieg – der Museums-Panzer sollte das einzige Fahrzeug seiner Waffengattung an der Parade bleiben. Danach folgten sieben Geländewagen vom Typ Tigr sowie sechs weitere Mehrzweckfahrzeuge vom Typ VPK Ural.