Rassismus-Krach : Blatter krebst zurück und sagt sorry

Sepp Blatter macht einen Rückzieher: Der Fifa-Boss entschuldigt sich für seine Aussage, dass es im Fussball kein Rassismus-Problem gebe.

Blatter krebste bereits am Abend nach seinen Aussagen zurück. Via Twitter liess er ausrichten, dass Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art im Fussball keinen Platz haben. Auch auf der Fifa-Homepage entkräftigte er seine Aussagen. «Normalerweise gibt man sich nach dem Schlusspfiff die Hand und entschuldigt sich beim Gegner, wenn es während der Partie zu einer Konfrontation gekommen ist.» Er wolle das Rassismus-Problem im Fussball keinesfalls kleinreden.

Weil sich die Gemüter immer noch nicht beruhigt haben, entschuldigte sich Blatter am Freitag nun auch noch in der britischen BBC. «Wenn man etwas gesagt hat, was nicht vollkommen korrekt war, kann ich mich nur bei all jenen entschuldigen, die durch meine Erklärungen betroffen wurden», sagte der 75-jährige Schweizer in einem Interview. Er habe «unglückliche Worte» gewählt, die er «tief bedauere». Von einem Rücktritt will Blatter aber einmal mehr nichts wissen. «Ich kann nicht zurücktreten. Warum sollte ich?»