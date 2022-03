Sommer zu heiß : Blatter rechnet mit der Winter-WM in Katar

Joseph Blatter erwartet eine schnelle Entscheidung des FIFA-Exekutivkomitees über eine mögliche Verlegung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in den Winter.

Bei der Sitzung des Exekutivkomitees am 3. und 4. Oktober in Zürich sollte die Verlegung bewilligt werden, sagte FIFA-Präsident Blatter der Nachrichtenagentur AP am Sonntag. Blatter erklärte, er wäre sehr überrascht, wenn das Komitee nicht zustimmen würde, dass man nicht im Sommer in Katar spielen könne.