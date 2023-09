ESCH/SAUER – Seit dem 8. September war in vielen Gewässern Luxemburgs das Baden wegen Blaualgen verboten. Nun hat die Regierung bekanntgegeben, dass das Verbot für den Obersauer-See aufgehoben wurde.

Blaualgen : Badeverbot am Obersauer-Stausee ist aufgehoben

Am Obersauer-See darf wieder gebadet werden.

Nachdem die vergangenen Wochen wahrlich kein Vergnügen für hiesige Schwimmfreunde waren, gibt es nun teilweise Entwarnung in Bezug auf Cyanobakterien. Laut einer Pressemitteilung der Regierung am heutigen Donnerstagmorgen hat die Wasserwirtschaftsverwaltung das Badeverbot am Obersauer-Stausee aufgehoben.

So haben neueste Analysen des Luxembourg Institute of Science and Technology (List) eine Senkung der Konzentrationen von Cyanotoxinen ergeben. Und zwar unter ein Maß, welches für Menschen und Tiere als gesundheitsschädlich gilt. Ursache hierfür sind die durch jahreszeitliche Veränderungen bedingten Temperaturrückgänge sowie Änderungen der Flussdynamik des Obersauer-Stausees.

Schwimmer haben aber nur kurz Freude

«Folglich können Freizeit- und Sportaktivitäten wieder aufgenommen werden» teilt die Regierung mit, weist jedoch darauf hin, dass Freunde des «kühlen Nass» nur noch wenig Zeit haben, ihr Hobby im Freien zu genießen. Laut großherzoglicher Verordnung endet die Badesaison nämlich am 30. September. Etwas härter gesottene Schwimmer sollten sich in den verbleibenden Tagen trotz milder Temperaturen also beeilen.

Weitere Informationen zu der gegenwärtigen Situation bezüglich Öffnung oder Schließung öffentlicher Badestellen können unter waasser.lu abgerufen werden.