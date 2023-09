Blaualgenalarm: Fast alle Gewässer Luxemburgs von Badeverbot betroffen

Bei den aktuell heißen Temperaturen im Großherzogtum dürften viele auf eine erfrischende Abkühlung in den Badegewässern des Landes gehofft haben. Die Optionen dafür werden allerdings nun drastisch eingeschränkt. Wie die Wasserwirtschaftsverwaltung am Freitagnachmittag mitteilt, gilt nun auch ein Badeverbot an den Gewässern von Obersauer sowie in den Seen von Weiswampach. «Eine starke Vermehrung von Cyanobakterien» sei festgestellt worden, heißt es von der Behörde.