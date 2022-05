Stock-Car : Blechschäden erwünscht – 2. Renntag in Alzingen kündigt sich an

ALZINGEN – Action und jede Menge gewollter Crashs verspricht das Stock-Car-Rennen am Pfingstmontag.

«Spektakuläre Rennduelle, Manöver und Blechschäden dürften wie gewohnt auf der Tagesordnung stehen», schreibt die Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car am Dienstag. Sie kündigt damit den 2. Renntag der Stock-Car-Meisterschaft in Alzingen am Pfingstmontag an, organisiert vom Tornado Team Hamm.