Dauerdebatte Lewandowski : Bleibt er, geht er oder streikt er sogar?

Mit der erwarteten Rückkehr von Robert Lewandowski auf den Trainingsplatz wird die Debatte um seine Zukunft wieder Fahrt aufnehmen. Aus juristischer Sicht ist die Lage klar. Der FC Bayern kann auf die Vertragserfüllung pochen - und Konsequenzen ziehen.

Urlaubsschnappschüsse zeigen Robert Lewandowski immer wieder in Spanien. Liegt dort auch seine sportliche Zukunft? In Dauerschleife wird darüber spekuliert, ob der 33-Jährige zum FC Barcelona wechselt. Erst einmal wird der Weltfußballer aber in der kommenden Woche zurück im Training des FC Bayern erwartet, der ihn nicht ziehen lassen will. Jedenfalls nicht für die kolportierte Ablöse von 40 Millionen Euro. Spätestens am Transferschluss am 1. September wird die Frage geklärt sein.